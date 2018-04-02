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Сирия: ФАН публикует видео с раскопок массового захоронения жертв ИГ в Дейр-эз-Зоре
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    Сирия: ФАН публикует видео с раскопок массового захоронения жертв ИГ в Дейр-эз-Зоре

    17:33  2 Апреля 2018  /обновлено: 17:48  02 Апреля 2018
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    Сирия: ФАН публикует видео с раскопок массового захоронения жертв ИГ в Дейр-эз-Зоре

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в городе Дейр-эз-Зор, где было обнаружено массовое захоронение жертв «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ).

    Напомним, это далеко не первая подобная ужасная находка сирийских правительственных войск на территориях, освобожденных от ИГ. В конце прошлого года два массовых захоронения были обнаружены в западных районах провинции Ракка. Местные жители, которые после установления контроля САА над районом деревни Аль-Вави, смогли вернуться в свои дома и рассказать о преступлениях, совершенных боевиками ИГ на этой территории.  

    Несколько захоронений было найдено и в городе Дейр-эз-Зор после полной зачистки городских кварталов от боевиков «Исламского государства». Одна из таких «братских могил» была найдена в Центральном парке города Дейр-эз-Зор 23 марта, куда отправился корреспондент Федерального агентства новостей. Всего из-под земли было извлечено 150 тел казненных боевиками «Исламского государства» сирийских военнослужащих и мирных жителей. Эксгумацией занимались представители Сирийского Арабского Красного Полумесяца, отряды «Национальных сил обороны» и правоохранительные органы.   

    Все тела были доставлены в госпитали для идентификации и последующей передачи родственникам.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #дейр-эз-зор
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