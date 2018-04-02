Куриленко рассердила украинских подписчиков русским куличом

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Киев, 2 апреля. Голливудская актриса и модель родом из украинского Бердянска Ольга Куриленко разгневала своих подписчиков с исторической родины фотографиями пасхальных куличей.

Снимки актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в 22-м фильме о суперагенте, опубликовала в Instagram накануне, в Вербное воскресенье. «Счастливой Пасхи всем, кто ее празднует! У меня есть два традиционных кекса, которые мы едим на Пасху в России и на Украине! Ням!», — написала Куриленко.

В ответ пользователи из Украины с возмущением написали, что они едят не куличи, а «паску». «В Україні не куліч, а паска», — написала Natasha0473. «Paska», — лаконично заметила Knyazikova.

Вызвали критику и шоколадные кролики. «Ощущение, что у католиков главный образ этого великого праздника кролик а не Христос почему-то», — с негодованием заметил vladkartvelishvili

Кроме того, актрисе напомнили, что Пасху будут отмечать в следующее воскресенье, так что она поторопилась хвастаться фото угощений, которые к тому же неправильно назвала.

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