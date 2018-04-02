Путин и Эрдоган обсудят ход совместной работы по созданию АЭС «Аккую»

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Москва, 2 апреля. Президент России Владимир Путин во время рабочего визита в Анкару обсудит со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом ход совместной работы по созданию компанией «Росатом» первой в Турции атомной электростанции на площадке «Аккую». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«К визиту В.В.Путина в Турцию приурочена церемония официального начала строительства, в которой лидеры двух стран примут участие в режиме видеоконференцсвязи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках подписанного межправсоглашения 49% акций могут быть проданы внешним инвесторам, не менее 51% акций должны принадлежать российским компаниям.

В Кремле напомнили, что АЭС «Аккую» является первым в мире проектом атомной электростанции, который реализуется по модели «строю-владею-эксплуатирую». Таким образом, РФ встает у истоков создания в Турции атомной отрасли.

В сообщении пресс-службы также указано на то, что сотрудничество в энергетической сфере имеет ключевое значение. В прошлом году «Газпром экспорт» поставил в эту страну 29 млрд. куб. м газа. При этом Турция занимает второе место по закупкам российского природного газа.

Кроме того, успешно ведутся работы по сооружению газопровода «Турецкий поток». Уже получены разрешения, необходимые для реализации проекта в соответствии с утвержденным графиком.

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