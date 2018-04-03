Чистый четверг 2018: история и традиции, приметы и запреты, заговоры на суженого и на достаток

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Католики, протестанты, а также православные, которые отмечают праздники по григорианскому календарю (например, армяне), уже встретили Пасху 1 апреля. У православных христиан, живущих по юлианскому календарю, еще идет Страстная неделя, которая 8 апреля завершится Пасхой — Светлым Христовым воскресением. Страстная неделя — это последняя и самая строгая неделя Великого поста. Какие события отмечают в каждый из дней Страстной недели, и как в эти дни следует соблюдать пост, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Великий четверг — что вспоминают

Великий четверг, который в 2018 году приходится на 5 апреля, это один из важнейших дней Страстной недели. В этот день вспоминают Тайную вечерю, установление Иисусом таинства евхаристии (причастия), то, как он омыл ноги своим ученикам, молитву в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

По традиции в этот день патриарх символически омывает ноги двенадцати священникам, а миряне приходят в храмы, чтобы исповедоваться и причаститься.

Великий четверг в народной традиции

В России этот день традиционно называют Чистый четверг. С Чистым четвергом связано много народных примет, обычаев и заговоров.

Считается, что подготовка к Пасхе — это время весеннего пробуждения земли, к которому надо подготовиться, в том числе путем очищения от зимней грязи. Поэтому в Чистый четверг традиционными являются обряды, связанные с уборкой, мытьем и купанием. На Руси в Чистый четверг даже было принято до рассвета умываться или купаться в открытых водоемах, этот обряд считался своего рода малым крещением.

В Чистый четверг в деревнях начиналась главная подготовка к Пасхе — жилище следовало тщательно убрать (это была женская забота), отмыв до блеска даже самые дальние уголки. Также следовало перестирать все белье, почистить половики, хозяйки драили стены, потолки и лавки, мужчины красили печи, поправляли покосившуюся изгородь и т.д.

Считалось, что тщательная уборка жилища в Чистый четверг обеспечит семье чистоту на весь год, причем не только телесную, но и духовную. По народной традиции после уборки в Чистый четверг хозяйка до самой Пасхи не должна была брать в руки веник и вообще заниматься уборкой — это было под запретом. Тех, кто не успевал закончить необходимые дела до окончания четверга, осуждали соседи.

Куличи и яйца

Великий четверг считается самым подходящим днем для выпекания куличей и для крашения пасхальных яиц. Эта традиция соблюдалась и на Руси. Хозяйки в четверг пекли куличи из заранее подготовленной опары, готовили творожные пасхи (как говорят в народе — паски или пасочки) и другие праздничные угощения, в том числе из мяса.

Также в четверг традиционно красили яйца, это считалось делом, к которому нужно было подключить всю семью, особенно детей.

Чистый четверг: приметы, обычаи, заговоры

Страстная неделя — время очень строгое, но в народной традиции до сих пор сохраняются различные обряды и верования, связанные с Великим четвергом.

Так, в этот день до сих пор принято заготавливать так называемую четверговую соль. На Руси в этом обряде участвовала вся семья — домочадцы по очереди брали щепотку соли и клали ее в общий мешочек. Затем соль высыпали на противень и прокаливали, а потом ссыпали обратно. Четверговая соль считалась снадобьем от всех болезней, ее также добавляли в воду при мытье полов, чтобы в жилище был здоровый дух.

Также с Чистым четвергом связано много обрядов, цель которых — повысить благосостояние семьи и уберечь себя и близких от ненужных расходов. До сих пор бытует традиция в Чистый четверг трижды пересчитывать деньги, чтобы они всегда водились в карманах и в доме. Считать деньги нужно утром, днем и вечером. После этого деньги в долг до Пасхи давать не принято, а то из дома уйдет достаток. Также нежелательно в это время что-то дарить или выбрасывать, по тем же причинам — чтобы дом не обеднел.

Для привлечения богатства в воду, предназначенную для уборки, иногда бросали монетки, приговаривая: «Денежки, водитесь — не переводитесь!».

Заговоры в Чистый четверг касались и пасхального кулича: если главное блюдо получалось удачным, то считалось, что и год будет сытным и благополучным. Ну, а если хозяйка сплоховала, то испорченный кулич нужно было как можно скорее выбросить, испечь новый и никому не рассказывать о неудаче — это давало возможность избежать беды. Это же касалось и других пасхальных блюд.

Девичьи заговоры

Существовали и специальные девичьи заговоры — на здоровье, красоту и, конечно, на скорое замужество.

Так, в Чистый четверг девушки специально подстригали кончики волос, чтобы они были пышными, блестящими, здоровыми и лучше росли.

Также в Чистый четверг девушки оставляли немного воды из той, которая была приготовлена для уборки. В чашку с четверговой водой бросали серебряную монетку или ложку. В пасхальное утро этой водой следовало умыться, чтобы приманить красоту, удачу и мужа доброго, богатого и красивого.

Если жених долго не появлялся, то засидевшейся в невестах девушке следовало умыться в ночь на четверг в открытом водоеме. А иногда заневестившаяся красавица брала полотенце, которым она вытиралась в Чистый четверг, и клала его в корзинку с куличом и крашеными яйцами, предназначенными для милостыни. Считалось, что богоугодное дело не останется без награды, и можно в скором времени ждать сватов.

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