Россия объявила persona non grata сотрудника посольства Черногории

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Москва, 2 апреля. МИД РФ вызвал посла чрезвычайного и полномочного посла Черногории в РФ Рамиза Башича. Сообщение об этом появилось на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что послу вручили ноту протесту и заявили, что в ответ на необоснованные требования Черногории о высылке российского дипломата «на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. «дела Скрипалей» Москва объявляет «persona non grata» сотрудника черногорского посольства.

Как сообщалось ранее, 28 марта стало известно, что власти Черногории решили выслать одного российского дипломата в связи с делом об отравлении в британском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Покинуть страну он должен в течение семи дней.

Сегодня глава сербского МИД Ивица Дачич заявил, что Британия требовала выслать российского дипломата. При этом он подчеркнул, что Сербия не будет высылать российских дипломатов.

«Мы хотим хороших отношений с Россией. Это верно, что Великобритания во время событий в Косове на прошлой неделе требовала от нас определиться по отношению к русским и выслать российского дипломата», — рассказал сербский министр.

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