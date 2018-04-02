Французские ученые воссоздали внешность кроманьонца с шишками на лице‍

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Париж(Франция), 2 апреля. Французские ученые воссоздали лицо кроманьонца Cro-Magnon 1, который жил на юго-западе Франции 28 тысяч лет назад. У мужчины множество опухолей на лице.

Исследователи нашли череп мужчины почти 150 лет назад. Ранее его уже изучали, но антропологи решили еще раз исследовать череп кроманьонца с помощью современного оборудования.

Специалисты смогли определить, что череп принадлежит мужчине, который умер в возрасте 50 лет. Также благодаря современным технологиям специалисты обнаружили повреждение на лобной кости. Как оказалось, это свидетельствует о доброкачественной опухоли, которая росла из шванновских клеток.

Благодаря современным технологиям специалисты воссоздали лицо по черепу. Останки кроманьонца принадлежат пожилому мужчине, у которого были густые волосы и борода, новообразования на лбу, а также в области рта, носа и глаз, «Ридус».

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