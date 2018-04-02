Посольство РФ в Лондоне отреагировало на призыв не посещать Петербургский экономический форум

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Лондон, 2 апреля. Посольство Российской Федерации в Лондоне прокомментировало опубликованную в газете The Times статью, в которой говорилось о том, что руководителям крупнейших компаний Великобритании посоветовали отказаться от посещения Петербургского международного экономического форума, который пройдет 24-26 мая.

«Если саботирование британской экономики входит в число главных интересов Британии, то у нас просто нет комментариев. Наше мнение совершенное иное», — отреагировали на призыв российские дипломаты.

If sabotaging British economy is believed to be in Britain’s best interest, we just have no comment. Our opinion is different. pic.twitter.com/Ffw9gPfn3R — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 2, 2018

Напомним, в начале марта в Солсбери были госпитализированы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Согласно данным британских правоохранительных органов, пострадавших якобы отравили нервно-паралитическим веществом. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй поспешила возложить ответственность за инцидент на «российскую сторону», однако МИД РФ отверг все обвинения.

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