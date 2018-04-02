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Политика
В Совфеде ответили депутату Рады, назвавшему «Северный поток — 2» «угрозой для всей планеты»
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    В Совфеде ответили депутату Рады, назвавшему «Северный поток — 2» «угрозой для всей планеты»

    17:38  2 Апреля 2018
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    В Совфеде ответили депутату Рады, назвавшему «Северный поток—2» «угрозой для всей планеты»

    В Киеве заявили, что магистральный газопровод «Северный поток — 2» представляет «угрозу для всего мира», соответствующее высказывание сделал лидер фракции «Народный фронт» в Верховной раде Украины Максим Бурбак.

    «Последствия выполнения проекта «Nord Stream—2» выйдут далеко за пределы коммерции или внутренних дел стран ЕС и повлекут за собой экономическую и политическую дестабилизацию всей Европы, а значит и планеты в целом», — заявил он.

    Сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что Бурбак — не единственный украинский политик, который высказался против строительства газопровода.

    «Заявления, которые периодически делает Бурбак, вызывают массу вопросов с точки зрения логики. И далеко не всегда то, что он говорит, соответствует действительности.

    Сергей Цеков

    «Северный поток—2» — это прежде всего экономический проект, в его реализации заинтересованы многие европейские страны, в первую очередь — Германия. Он сможет обеспечить бесперебойные поставки газа, причем, я отмечу, стоимость российского газа значительно ниже, чем американского СПГ», — подчеркнул парламентарий.

    Он напомнил, что страны Европы производят конкурентоспособную продукцию высокого качества.

    «И в стоимость этой продукции закладывается стоимость в том числе и энергоресурсов. То есть бизнес заинтересован в покупке российского голубого топлива, благодаря отечественным поставкам газа европейские предприниматели станут более конкурентоспособными», — продолжает сенатор.

    В Совфеде ответили депутату Рады, назвавшему «Северный поток—2» «угрозой для всей планеты»

    И если Европа заинтересована в строительстве газопровода, то Бурбак и его последователи, делая подобные заявления, руководствуются в первую очередь не экономическими, а политическими соображениями, указывает сенатор.

    «Если украинские политики говорят об «угрозах», то мне бы хотелось напомнить им о войне в Донбассе, ответственность за которую лежит на действующих властях. И если бы на Украине наступил мир и межнациональное согласие, если бы власти Киева отказались от тесного взаимодействия с Соединенными Штатами Америки, под давлением руководства которых находится сегодня Украина, то это повлекло бы за собой значительное укрепление международной безопасности», — резюмировал Сергей Цеков.

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    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #украина #северный поток-2 #экономика #газ #политика #цеков
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