В Совфеде ответили депутату Рады, назвавшему «Северный поток — 2» «угрозой для всей планеты»

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В Киеве заявили, что магистральный газопровод «Северный поток — 2» представляет «угрозу для всего мира», соответствующее высказывание сделал лидер фракции «Народный фронт» в Верховной раде Украины Максим Бурбак.

«Последствия выполнения проекта «Nord Stream—2» выйдут далеко за пределы коммерции или внутренних дел стран ЕС и повлекут за собой экономическую и политическую дестабилизацию всей Европы, а значит и планеты в целом», — заявил он.

Сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что Бурбак — не единственный украинский политик, который высказался против строительства газопровода.

«Заявления, которые периодически делает Бурбак, вызывают массу вопросов с точки зрения логики. И далеко не всегда то, что он говорит, соответствует действительности.

«Северный поток—2» — это прежде всего экономический проект, в его реализации заинтересованы многие европейские страны, в первую очередь — Германия. Он сможет обеспечить бесперебойные поставки газа, причем, я отмечу, стоимость российского газа значительно ниже, чем американского СПГ», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что страны Европы производят конкурентоспособную продукцию высокого качества.

«И в стоимость этой продукции закладывается стоимость в том числе и энергоресурсов. То есть бизнес заинтересован в покупке российского голубого топлива, благодаря отечественным поставкам газа европейские предприниматели станут более конкурентоспособными», — продолжает сенатор.

И если Европа заинтересована в строительстве газопровода, то Бурбак и его последователи, делая подобные заявления, руководствуются в первую очередь не экономическими, а политическими соображениями, указывает сенатор.

«Если украинские политики говорят об «угрозах», то мне бы хотелось напомнить им о войне в Донбассе, ответственность за которую лежит на действующих властях. И если бы на Украине наступил мир и межнациональное согласие, если бы власти Киева отказались от тесного взаимодействия с Соединенными Штатами Америки, под давлением руководства которых находится сегодня Украина, то это повлекло бы за собой значительное укрепление международной безопасности», — резюмировал Сергей Цеков.

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