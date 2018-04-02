Стала известна ключевая тема встречи Путина и Роухани

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Москва, 2 апреля. Президент России Владимир Путин и лидер Ирана Хасан Роухани обсудят укрепление торгово-экономических связей, сообщили в пресс-службе Кремля.

Основной темой встречи лидеров России и Ирана в Анкаре 4 апреля станет укрепление торгово-экономических связей двух стран.

«В 2017 году объем товарооборота снизился по сравнению с 2016 годом на 21,8% и составил 1,7 миллиарда долларов», — констатировали в Кремле.

Отмечается, что наиболее перспективной сферой кооперации России и Ирана является энергетика. Ведущие российские нефтегазовые компании осуществляют планомерную деятельность по освоению месторождений в Иране. Предполагаемая сумма инвестиций достигает более 50 миллиардов долларов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что на саммите лидеров России, Ирана и Турции в апреле 2018 года будут согласованы дополнительные подходы по урегулированию кризиса в Сирии.

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