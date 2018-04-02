Путин и Эрдоган обсудят торгово-экономические отношения России и Турции

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Москва, 2 апреля. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочего визита в Анкару обсудит со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом меры по закреплению позитивных тенденций в торгово-экономических связях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«На повестке дня встречи лидеров – обсуждение мер по закреплению позитивных тенденций в торгово-экономических связях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошлый год российско-турецкий товарооборот вырос на 40,5% и составил 22,1 млрд долларов. Кроме того, успешно реализуется межправительственная Среднесрочная программа культурного, научно-технического и торгово-экономического сотрудничества на 2017-2020 годы, подписанная 10 марта прошлого года.

В сообщении также сказано, что политический диалог в целом носит весьма насыщенный характер. Только за прошлый год состоялось восемь личных встреч Путина и Эрдогана. С начала текущего года главы государств провели семь телефонных разговоров. Кроме того, поддерживаются плотные рабочие связи по линии глав правительств, руководителей министерств и ведомств, крупных компаний и экспертов двух стран.

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