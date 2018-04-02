Ас-Сиси набрал свыше 97% голосов на президентских выборах в Египте

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Каир, 2 апреля. Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который победил на состоявшихся в конце марта президентских выборах, набрал более 97% голосов. Такие данные в понедельник озвучил председатель Центризбиркома Египта Лашин Ибрагим.

Главного оппонента Ас-Сиси, Мусу Мустафу Мусу, поддержали 2,92% египтян. Явка на выборах составила 41,05%.

Напомним, что президентские выборы состоялись в Египте 26-28 марта (16-18 марта проходило голосование за рубежом). Президент РФ Владимир Путин уже поздравил своего коллегу Абделя Фаттаха ас-Сиси с уверенной победой. Российский лидер в поздравительной телеграмме выразил надежду на развитие взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, а также подчеркнул, что результаты голосования подтверждают значительный авторитет Ас-Сиси среди соотечественников.

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