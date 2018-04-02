Путин примет участие в трехсторонней встрече по Сирии в Анкаре

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Москва, 2 апреля. Президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Анкару примет участие в трехсторонней встрече президентов России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

Согласно приведенной информации, помимо трехсторонней встречи, российский лидер также будет участвовать в седьмом заседании Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ) под председательством глав государств двух стран.

«В рамках нынешнего заседания ССВУ будут рассмотрены вопросы развития российско-турецких связей по основным направлениям и намечены дальнейшие шаги по углублению и развитию сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках апрельского саммита в Анкаре глава Российской Федерации Владимир Путин, президент Ирана Хасан Роухани и руководитель Турции Реджеп Тайип Эрдоган дадут оценки текущей ситуации на территории Сирийской Арабской Республики.

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