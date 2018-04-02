Путин, Роухани и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии на встрече в Анкаре

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Москва, 2 апреля. Президент России Владимир Путин в среду примет участие во встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия урегулированию в Сирии. Российский лидер обсудит положение дел в САР с президентом Ирана Хасаном Роухани и главой Турции Реджепом Эрдоганом.

Переговоры пройдут в Анкаре, ожидается, что в центре внимания будет обсуждение ситуации в Сирии в контексте договоренностей, достигнутых в ходе трехстороннего саммита, состоявшегося в Сочи в ноября прошлого года. Не обойдут вниманием участники встречи и решения, принятые в рамках Конгресса сирийского национального диалога, который состоялся в РФ в конце января, сообщает пресс-служба Кремля.

Отметим, Россия, Иран и Турция остаются основными участниками урегулирования ситуации на территории Сирии. Участие Путина, Роухани и Эрдогана в судьбе ближневосточного государства официально началось в начале 2017 года, когда в Астане был дан старт межсирийским консультациям с участием стран соседей Сирии, Турции и Ирана, а также России.

В мае прошло года на переговорах в Казахстане был подписан Меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии — эта мера позволила тысячам мирных граждан страны впервые за долгое время почувствовать себя в безопасности.

В марте 2018 года на встрече гарантов Астанинского процесса страны подтвердили намерение и дальше выстраивать общую линию работы для урегулирования ситуации в Сирии.

Напомним также, что в конце января в Сочи состоялся Конгресс национального сирийского диалога. Одним из главных итогов мероприятия стало создание конституционной комиссии, которая займется разработкой основного правового документа САР. Комиссия продолжит свою работу и на других площадках, где обсуждается сирийская проблематика.

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