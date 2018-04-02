Путин проведет встречу с главой Ирана в Анкаре

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Москва, 2 апреля. Президент России Владимир Путин в рамках визита в Анкару проведет встречу с лидером Ирана Хасаном Роухани, сообщили в пресс-службе Кремля.

В среду, 4 апреля, президент России встретится с Роухани. Переговоры будут проходить в рамках визита российского лидера в Анкару.

В марте прошлого года Роухани посещал Россию. Результатом этого визита стало подписание представителями двух стран «солидного пакета межправительственных, межведомственных и корпоративных документов», заметили в Кремле.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на саммите лидеров России, Ирана и Турции в апреле этого года будут согласованы дополнительные подходы по урегулированию кризиса в Сирии.

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