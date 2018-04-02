Прокуратура Украины предъявила обвинение капитану задержанного в Азовском море судна «Норд»

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Киев, 2 апреля. Прокуратура Украины обвинила капитана рыболовецкого судна «Норд» в нарушении правил пересечения госграницы страны из-за захода в порты Крыма. Об этом сообщили в понедельник представители украинского ведомства.

Речь идет о совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена частью два статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на «временно оккупированную» территорию Украины и выезда из нее ).

«31 марта 2018 гражданину Украины, капитану судна «Норд» предъявлено обвинение в совершении уголовного преступлении… за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — отметили в прокуратуре.

В конце марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд», следовавшее под флагом Российской Федерации. На борту корабля находились 10 членов экипажа (все они являются российскими гражданами).

Напомним, в 2014 году Крымский полуостров вошел в состав РФ.

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