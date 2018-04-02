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Сирия сплачивается против курдов и США: почему «Народное сопротивление Ракки» перешло к более активным действиям
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    Сирия сплачивается против курдов и США: почему «Народное сопротивление Ракки» перешло к более активным действиям

    16:49  2 Апреля 2018
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    Сирия сплачивается против курдов и США: почему «Народное сопротивление Ракки» перешло к более активным действиям

    Как пишет Al-Masdar News, минувшей ночью ополченцы «Народного сопротивления Ракки» обстреляли военный штаб США, расположенный в бывшей военной части 93-й бригады в районе населенного пункта Айн-Исса.

    Образованное в марте местным арабским населением вооруженное формирование также выложило в социальных сетях видеозапись обстрела и официальное обращение, в котором сообщило, что продолжит атаковать курдские вооруженные формирования и американские войска, пока силы США не покинут все сирийские земли, которые они занимают в настоящий момент.

    Это далеко не первая группировка образованная после освобождения «Демократическими силами Сирии» при артиллерийской и авиационной поддержке международной коалиции США большую часть территории провинции Ракка.

    Так, сразу после завершения в октябре прошлого года операции по освобождению «военной столицы» от боевиков «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 запрещено в РФ), в Ракке  появилась новая джихадистская группировка «Харакат аль-Кайям», целью которой была борьба с курдами, считающимися местным населением проамериканскими оккупантами.

    Курды на занятых ими территориях запрещали изучать в школах арабский язык и занимались мародерством. Большое возмущение местного арабского населения вызвали и массовые разрушения Ракки, причиной которых стали неизбирательные бомбардировки американской авиации жилых кварталов города. Организация Объединенных Наций признала более 80 процентов территории города непригодными для жизни.

    Сирия сплачивается против курдов и США: почему «Народное сопротивление Ракки» перешло к более активным действиям

    Однако имевшиеся на тот момент проблемы местной курдской администрацией решены не были, что и создало почву для возникновения новых вооруженных формирований из числа арабского населения и их переходу к более активным действиям, в том числе, и против поддерживающих курдов американских военных.

    Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал о том, к чему может в перспективе привести данная ситуация, если курдские вооруженные формирования и их партнеры из международной коалиции продолжат проводить данную политику на занимаемых ими территориях:

    «Соединенные Штаты несут потери на территории Сирии, и их потери в марте были достаточно существенны. Очевидно, что эта ситуация будет иметь продолжение, поскольку позиция, занимаемая США в Сирии, не отвечает интересам местного населения. Фактически, Соединенные Штаты, официально заявляя о борьбе с террористами «Исламского государства», на деле инициировали междоусобную борьбу на территории Сирии, поддерживая одни вооруженные формирования против других, одни этнические группы против других».

    Сирия сплачивается против курдов и США: почему «Народное сопротивление Ракки» перешло к более активным действиям

    Собеседник ФАН отметил, что США при этом грубо нарушают суверенитет сирийского государства, являясь по большому счету оккупационной силы:

    «Они совершают акт агрессии в отношении сирийского государства и, по сути, военные преступления в отношении сирийского народа. Все эти действия со стороны Соединенных Штатов уже приводят и будут приводить впредь к серьезному сопротивлению, причем не только со стороны законного сирийского правительства, но и со стороны местного арабского населения».

    По мнению эксперта, ситуация в провинции Ракка тому наглядное свидетельство:

    «Поскольку речь идет о том, что местное население не приемлет методы, способы и цели борьбы, которыми действуют Соединенные Штаты и поддерживаемые ими курдские отряды. США создают опасную ситуацию, при которой курды контролируют не только территорию компактного проживания курдской общины, но и захватывают некоторые территории, населенные арабами-суннитами. Это и вызывает протесты. Курды в данном районе воспринимаются не как освободители и борцы с боевиками «Исламского государства», а как враждебные силы и оккупанты, что вызывает серьезную неприязнь местного населения».

    Сирия сплачивается против курдов и США: почему «Народное сопротивление Ракки» перешло к более активным действиям

    Собеседник ФАН добавил, что если Соединенные Штаты и поддерживаемые ими курдские вооруженные формирования продолжат проводить подобную политику дальше, то жертвы с обеих сторон неминуемы:

    «Возмущение местного населения приведет к дальнейшему сплочению и действиям, в том числе, военного плана, как против курдских вооруженных формирований, курдской администрации, так и против Соединенных Штатов».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Федор Успенский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #курды #ракка #международная коалиция #айн-исса
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