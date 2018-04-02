Сирия сплачивается против курдов и США: почему «Народное сопротивление Ракки» перешло к более активным действиям

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Как пишет Al-Masdar News, минувшей ночью ополченцы «Народного сопротивления Ракки» обстреляли военный штаб США, расположенный в бывшей военной части 93-й бригады в районе населенного пункта Айн-Исса.

Образованное в марте местным арабским населением вооруженное формирование также выложило в социальных сетях видеозапись обстрела и официальное обращение, в котором сообщило, что продолжит атаковать курдские вооруженные формирования и американские войска, пока силы США не покинут все сирийские земли, которые они занимают в настоящий момент.

#Syria #Raqqa

Members of the 'Popular Resistance in the Eastern Region' (which supports #SAA) declare that they will start fighting #PKK and #US forces in Syria. They promise to fight till the US and PKK leave their land. pic.twitter.com/qUgtARZRfD — Mr. Revinsky (@MrKyruer) April 1, 2018

Это далеко не первая группировка образованная после освобождения «Демократическими силами Сирии» при артиллерийской и авиационной поддержке международной коалиции США большую часть территории провинции Ракка.

Так, сразу после завершения в октябре прошлого года операции по освобождению «военной столицы» от боевиков «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 запрещено в РФ), в Ракке появилась новая джихадистская группировка «Харакат аль-Кайям», целью которой была борьба с курдами, считающимися местным населением проамериканскими оккупантами.

Курды на занятых ими территориях запрещали изучать в школах арабский язык и занимались мародерством. Большое возмущение местного арабского населения вызвали и массовые разрушения Ракки, причиной которых стали неизбирательные бомбардировки американской авиации жилых кварталов города. Организация Объединенных Наций признала более 80 процентов территории города непригодными для жизни.

Однако имевшиеся на тот момент проблемы местной курдской администрацией решены не были, что и создало почву для возникновения новых вооруженных формирований из числа арабского населения и их переходу к более активным действиям, в том числе, и против поддерживающих курдов американских военных.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал о том, к чему может в перспективе привести данная ситуация, если курдские вооруженные формирования и их партнеры из международной коалиции продолжат проводить данную политику на занимаемых ими территориях:

«Соединенные Штаты несут потери на территории Сирии, и их потери в марте были достаточно существенны. Очевидно, что эта ситуация будет иметь продолжение, поскольку позиция, занимаемая США в Сирии, не отвечает интересам местного населения. Фактически, Соединенные Штаты, официально заявляя о борьбе с террористами «Исламского государства», на деле инициировали междоусобную борьбу на территории Сирии, поддерживая одни вооруженные формирования против других, одни этнические группы против других».

Собеседник ФАН отметил, что США при этом грубо нарушают суверенитет сирийского государства, являясь по большому счету оккупационной силы:

«Они совершают акт агрессии в отношении сирийского государства и, по сути, военные преступления в отношении сирийского народа. Все эти действия со стороны Соединенных Штатов уже приводят и будут приводить впредь к серьезному сопротивлению, причем не только со стороны законного сирийского правительства, но и со стороны местного арабского населения».

По мнению эксперта, ситуация в провинции Ракка тому наглядное свидетельство:

«Поскольку речь идет о том, что местное население не приемлет методы, способы и цели борьбы, которыми действуют Соединенные Штаты и поддерживаемые ими курдские отряды. США создают опасную ситуацию, при которой курды контролируют не только территорию компактного проживания курдской общины, но и захватывают некоторые территории, населенные арабами-суннитами. Это и вызывает протесты. Курды в данном районе воспринимаются не как освободители и борцы с боевиками «Исламского государства», а как враждебные силы и оккупанты, что вызывает серьезную неприязнь местного населения».

Собеседник ФАН добавил, что если Соединенные Штаты и поддерживаемые ими курдские вооруженные формирования продолжат проводить подобную политику дальше, то жертвы с обеих сторон неминуемы:

«Возмущение местного населения приведет к дальнейшему сплочению и действиям, в том числе, военного плана, как против курдских вооруженных формирований, курдской администрации, так и против Соединенных Штатов».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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