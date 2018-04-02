Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Украина
В ДНР предсказали бойцам «Азова» судьбу Савченко
Весь мир
Британский ученый предрек Евросоюзу скорую участь Советского Союза
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В ДНР предсказали бойцам «Азова» судьбу Савченко

    16:51  2 Апреля 2018
    1553

    В ДНР предсказали бойцам «Азова» судьбу Савченко

    Донецк, 2 апреля. Бойцов печально известного подразделения Нацгвардии Украины «Азов» ждет судьба Надежды Савченко. Таким мнением поделился военнослужащий армии ДНР, младший лейтенант Святослав Губин.

    По его словам, киевские власти будут убирать тех, кто «готов рисковать своей жизнью».

    «Пока что они нанесли удар в самую неожиданную и неконтролируемую точку. Надежда Савченко – это человек, который готов рисковать своей жизнью, потому они решили убрать ее в первую очередь. Потом буквально через несколько дней мы видели штурм базы полка специального назначения. Сейчас под удар скорее всего попадет «Азов». После этого они в рекордно быстрые сроки постараются уничтожить свои праворадикальные группировки», — предсказали в ДНР судьбу «Азова».

    Губин отметил, что на Украине — и не только в армии — стремительно растет недовольство тем, что происходит в стране. Чтобы продолжать контролировать ситуацию, киевским властям придется закручивать гайки, уверен военнослужащий.

    Напомним, ранее стало известно, что под минометный огонь «Азова» в Донбассе попали украинские военные.

    Отметим, бывшая военнослужащая ВСУ Надежда Савченко в настоящее время находится в киевском СИЗО, ее обвиняют в подготовке теракта в здании парламента Украины.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #всу #донбасс #украина #савченко #азов
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа в пользу «Нафтогаза»

      23:25 2 Апреля 2018 2436
      Читать
      21:51
      Вчера

      Россияне получили травмы легкой и средней степени тяжести при взрыве в Ереване
      21:34
      Вчера

      Путин поздравил президента Египта с убедительной победой на выборах
      18:40
      Вчера

      Россия отзывает допуски Tajik Air и Somon Air на ряд маршрутов с 5 апреля
      18:08
      Вчера

      Кемеровские бизнесмены требуют вернуть им не тронутое огнем имущество 
      16:25
      Вчера

      Мормонским храмам в России не место — Андрей Кураев

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018 286

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      1183

      В Кемерово суд определяет меру пресечения для Юлии Богдановой

      7:57 31 Марта 2018
      7206

      На страже импортозамещения: спецкатер и яхту для вечеринок представили на «Moscow Boat show». ФАН-ТВ

      16:25 30 Марта 2018
      5026

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018
      4893
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Трое россиян пострадали при взрыве в Ереване – МЧС Армении

      Трое россиян пострадали при взрыве в Ереване – МЧС Армении

      21:27   2 Апреля 2018
      513
      Путин назвал приоритетные направления в сотрудничестве России и Белоруссии

      Путин назвал приоритетные направления в сотрудничестве России и Белоруссии

      20:22   2 Апреля 2018
      672
      Госдума готовит ответные меры из-за языковой дискриминации русских в Латвии: текст документа

      Госдума готовит ответные меры из-за языковой дискриминации русских в Латвии: текст документа

      18:32   2 Апреля 2018
      3371
      Украинский пранкер Вольнов обманом наживался на российских компаниях

      Украинский пранкер Вольнов обманом наживался на российских компаниях

      13:33   2 Апреля 2018
      45511