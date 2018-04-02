В ДНР предсказали бойцам «Азова» судьбу Савченко

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Донецк, 2 апреля. Бойцов печально известного подразделения Нацгвардии Украины «Азов» ждет судьба Надежды Савченко. Таким мнением поделился военнослужащий армии ДНР, младший лейтенант Святослав Губин.

По его словам, киевские власти будут убирать тех, кто «готов рисковать своей жизнью».

«Пока что они нанесли удар в самую неожиданную и неконтролируемую точку. Надежда Савченко – это человек, который готов рисковать своей жизнью, потому они решили убрать ее в первую очередь. Потом буквально через несколько дней мы видели штурм базы полка специального назначения. Сейчас под удар скорее всего попадет «Азов». После этого они в рекордно быстрые сроки постараются уничтожить свои праворадикальные группировки», — предсказали в ДНР судьбу «Азова».

Губин отметил, что на Украине — и не только в армии — стремительно растет недовольство тем, что происходит в стране. Чтобы продолжать контролировать ситуацию, киевским властям придется закручивать гайки, уверен военнослужащий.

Напомним, ранее стало известно, что под минометный огонь «Азова» в Донбассе попали украинские военные.

Отметим, бывшая военнослужащая ВСУ Надежда Савченко в настоящее время находится в киевском СИЗО, ее обвиняют в подготовке теракта в здании парламента Украины.

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