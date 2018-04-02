Конституционная реформа Сирии будет в центре внимания на саммите в Анкаре — Ушаков

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Москва, 2 апреля. Проведение конституционной реформы Сирии будет главной темой на саммите в Анкаре. Об этом в понедельник заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопросы журналистов.

«Одной из задач встречи является рассмотрение мер по продвижению конституционной реформы в Сирии. Это вопрос создания конституционного комитета, в который должны войти представители правительства республики, представители оппозиции и гражданского общества», — отметил он.

Ушаков напомнил, что вопрос проведения конституционной реформы в Сирии поднимался во время проведения Конгресса национального диалога САР, который состоялся в Сочи в январе этого года.

Ранее постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что Россия рассчитывает на передачу специальному посланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре списка участников конституционной комиссии САР в самое ближайшее время. В настоящее время список, переданный в Дамаск странами-гарантами (Россия, Турция, Иран), согласовывается с руководством Сирии.

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