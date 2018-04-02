«Хаббл» сфотографировал «космический глаз» из сотен галактик

В закладки

Москва, 2 апреля. Фотографии причудливого «космического глаза», чей зрачок и радужная оболочка сложены из нескольких скоплений галактик, чей свет был искажен гравитационными полями, получила орбитальная обсерватория «Хаббл». Группа галактик получила название SDSSJ01460929, о чем сообщает сайт космического телескопа.

«Зрачок» глаза является скоплением галактик, которые расположены в нескольких миллиардах световых лет от Земли. Вокруг него можно увидеть изображение одной и той же галактики, удаленной от нашей планеты на еще большее расстояние и находящейся за SDSSJ01460929.

Астрономов такие явления весьма увлекают, за последние несколько лет ученым удалось обнаружить тысячи подобных структур при наблюдениях за крупными галактиками и их скоплениями. Эти феномены прозвали «крестами» или «линзами Эйнштейна».

«Мы будем изучать отражение данной галактики, — отметили астрономы. — Это поможет вычислить точное расстояние до нее, а также мы приблизимся к ответу на вопрос, что представляла собой наша Вселенная в далеком прошлом,заключили астрономы», передает агентство «Ридус».

ESA/Hubble Picture of the Week: Cosmic cloning. The vast majority of these specks are galaxies, but to spot a foreground star from our own galaxy, you can look for a point of light with tell-tale diffraction spikes. https://t.co/lkPn7HlS5w pic.twitter.com/QtyJkUjCPf — HUBBLE (@HUBBLE_space) April 2, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что 15 новых экзопланет в окрестностях Солнечной системы обнаружила орбитальная обсерватория Kepler.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.