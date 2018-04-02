Петербургская Toyota Camry подешевела после обновления

В закладки

Санкт-Петербург, 2 апреля. Toyota Camry нового поколения будет стоить на восемь тысяч дешевле предыдущей модели, сообщили в пресс-службе компании производителя.

Мировая премьера новой Toyota Camry состоялась в январе прошлого года, однако только спустя год представители компании в России озвучили стоимость автомобилей. Производство автомобиля нового поколения осуществлялось на том же заводе Toyota в Санкт-Петербурге, где выпускали машины двух прежних поколений.

Россияне смогут выбрать любой из трех видов седана. Они различаются мощностью мотора — в 150 лошадиных сил и объемом 2.0, 181-сильный и 2.5-литровый, а также 249-сильный двигатель и объемом 3.5 литра, который ранее был доступен только в США. Он предполагает восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.