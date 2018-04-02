Ушаков рассказал, когда РФ и США смогут начать вести конструктивный диалог

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Москва, 2 апреля. Российская Федерация выразила надежду, что, когда США приостановят предпринятые на основе бездоказательных обвинений шаги из-за так называемого дела Скрипаля, страны смогут начать вести конструктивный диалог. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

На брифинге в преддверии визита президента России Владимира Путина в Турцию был задан вопрос о возможности встречи российского лидера и американского президента Дональда Трампа.

«Прежде всего, хотелось бы надеяться, что те шаги, которые американцы предприняли на основе бездоказательных совершенно обвинений, хочется надеяться, что они будут приостановлены, и мы когда-то в какой-то момент можем подойти к началу серьезного и конструктивного диалога», — цитирует РИА Новости Юрий Ушакова.

Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Великобритания утверждает, что к данному отравлению причастна Россия, РФ это отрицает.

США объявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Ранее сообщалось, что сотрудники генконсульства РФ в Сиэтле должны покинуть город до 25 апреля.

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