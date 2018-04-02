На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

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Связка серебряных и бронзовых медалей и «тяжесть на сердце». Подводя итоги сезона на встрече с журналистами, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что никогда еще впечатления от участия в Олимпиаде не были такими противоречивыми.

«С одной стороны у нас очень удачный сезон: такое количество медалей, завоеванное молодыми спортсменами, — безусловно, оно нас радует и вселяет надежду в будущее. Но горечь все равно есть, не только на зубах, но и в душе! В связи с тем, что ребята, которые могли бы бороться, я уверена, не хуже, чем те, кто здесь находится, не смогли поучаствовать в этих Олимпийских играх», — сетует Елена Вяльбе.

«Каждый спортсмен стремится к медали и то, что мы ее получили, нам повесили их на шею, это грандиозное событие для нас было. И сейчас, когда я вспоминаю эти моменты, внутри какая-то теплота и даже гордость, что в такой ситуации – непростой для нашей страны — мы смогли показать то, что показали. Показали лучшее. Выжали из себя все силы», — уверена Анастасия Седова.

Для Юли, бронзового призера, как и для каждого спортсмена из сборной, этот сезон был очень тяжелым. И дело не только в самом соревновании, а, скорее, в эмоциональной составляющей, — все они переживали, как вообще отнесутся к Российским спортсменам в Корее.

«Перед Олимпиадой нам говорили, что мы будем там, как белые вороны выглядеть, не так как все: и без флага, и без гимна. Но когда мы сюда приехали, отношение было такое же, как и всегда: никто на нас косо не смотрел, — это все было только извне, нас так настраивали. Но нас порадовало, что все оказалось не так, как нам говорили. Елена Валерьевна, в принципе, сглаживала углы. Потому что она нас как-то и мотивировала, и успокаивала в каких-то моментах, подбадривала очень сильно и давала понять, что мы все можем, мы сильные. И, какая бы сложная ни была Олимпиада, я бы хотела выразить ей (Е.Вяльбе) огромную благодарность за то, что она нас так от многого уберегла», — признается бронзовый призер Олимпиады-2018 Юлия Белорукова.

Работу тренера сложно переоценить, она не прекращается с окончанием сезона. Именно грамотный наставник сделал Александра Большунова трехкратным чемпионом России, считает спортсмен.

«Вот сейчас я бегаю и чувствую, как будто я выхожу на контрольную тренировку. Для меня это очень хорошо, потому что без волнения я показываю тот результат, на который я готов и, который я могу показать. Что будет в следующем сезоне неизвестно, я не собираюсь загадывать. Настанет время — будем показывать результаты», — рассуждает Александр Большунов.

Елена Вяльбе же оценивает прошедший сезон на четыре с плюсом. Говорит, работы еще очень много, да и ребята не до конца показали то, на что способны.

«Меня очень порадовало, что наши спортсмены, которые не получили приглашения на Олимпиаду, поздравляли спортсменов, которые были на пьедестале там. Это очень нелегко сделать, я представляю, я знаю, что такое спорт и спорт индивидуальный. Но они это делали искренне, и они меня поздравляли и такие слова писали — это дорогого стоит. Мы все объединились и показали на самом деле, насколько мы дружны. То же касается и спортсменов. Не надо ныть! Сопли на кулак наматывать! Мы все – солдаты, и Родина отправила нас вот в такой бой, и мы должны достойно его провести. Ребят, если вы едете на Олимпиаду, то вы должны знать, для чего вы едете. Здесь вот так вот посидеть и быть участником, вот так вот не получится. А просто сидеть и быть участником – это не то время», — делится мнением Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В Южной Корее, куда не пустили лидеров сборной, российские лыжники, несмотря ни на что, взяли 8 медалей. По словам президента Федерации, результаты выступления — это повод для глубокого анализа и перестановок в кадровом составе сборной, которые не заставят себя ждать.

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