Ушаков рассказал, что обсудят Путин и Эрдоган на встрече в Анкаре

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Москва, 2 апреля. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре намерен обсудить вопрос поставку российских С-400. Об этом в понедельник заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

«Естественно, большое внимание будет уделено международной проблематике и военно-техническому сотрудничеству, а также здесь известная тема — это поставки российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Кроме того, лидеры двух стран планируют подписать ряд соглашений по линии Российского фонда прямых инвестиций. Пять документов уже согласованы. Речь, в частсности, идет о сотрудничестве в области информационных технологий, социальной политики, спорта, а также защиты прав женщин, детей и семьи. Вероятнее всего, Путин и Эрдоган также обсудят вопрос поставок турецких томатов в Россию.

Напомним, что ранее Турция заявила о закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По словам турецких политиков, российское вооружение намного дешевле натовских аналогов и при этом не уступает им в качестве. США в ответ пригрозили Анкаре санкциями, если она начнет закупку российских средств ПВО.

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