Путин, Эрдоган и Роухани дадут оценки ситуации в Сирии — Ушаков

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Москва, 2 апреля. В рамках апрельского саммита в Анкаре глава Российской Федерации Владимир Путин, президент Ирана Хасан Роухани и руководитель Турции Реджеп Тайип Эрдоган дадут оценки текущей ситуации на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он указал на то, что в некоторых сирийских районах были зафиксированы всплески насилия со стороны противников процесса мирного урегулирования регионального конфликта.

«Будут, очевидно, выработаны дополнительные шаги, которые могли бы быть предприняты в интересах укрепления режима прекращения боевых действий и обеспечения функционирования так называемых зон деэскалации», — приводит слова Ушакова РИА Новости.

Напомним, 4 апреля 2018 года глава России Владимир Путин, президент Ирана Хасан Роухани и руководитель Турции Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в саммите в Анкаре, который будет посвящен урегулированию конфликта в Сирии.

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