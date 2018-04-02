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Кемеровские бизнесмены требуют вернуть им не тронутое огнем имущество 
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    Кемеровские бизнесмены требуют вернуть им не тронутое огнем имущество 

    18:08  2 Апреля 2018
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    Кемеровские бизнесмены требуют вернуть им не тронутое огнем имущество Кемерово, 2 апреля. Бизнесмены, у которых был бизнес в ТЦ «Зимняя вишня», не могут получить свой товар и торговое обородувание. Они обратились в следственные органы, которые расследуют обстоятельства пожара, с просьбой допустить их в сгоревший торговый центр, чтобы лично убедиться в сохранности имущества.

    Владельцы арендованных площадей в ТРЦ «Зимняя вишня» каждый день предпринимают попытки пройти внутрь сгоревшего здания. Они требуют разрешения забрать имущество, которое не тронул огонь. Но их не пускают. По их словам, первый этаж не поврежден огнем, а, значит, и их собственность уцелела. 

    Согласно проекту «Зимней вишни», торговые площади здесь размещались в основном на первом этаже. Артур М. (имя изменено, — ФАН) держал в ТЦ цветочный магазин. Он каждый день ждет приема у следователей Следственного управления СКР по Кемеровской области, чтобы узнать, как быть. 

    «Я потерял весь бизнес, — говорит он. — Мой цветочный магазин считался одним из лучших в городе. Уже несколько дней пытаюсь пробраться в торговый центр. Но полиция запрещает входить всем, кроме следователей. Первый этаж абсолютно цел. Да, он был залит водой полностью, но огонь не повредил ничего. Там просто все покрыто гарью, — говорит Артур М. (он очень просил не раскрывать его настоящего имени, — ФАН).  — Таких как я много. В одном ювелирном магазине, говорят, было товара на 200 миллионов рублей. Мы хотим забрать хоть что-нибудь из сохранившегося имущества». 

    По словам предпринимателя, сотрудники следственных органов объяснили ему и другим бизнесменам, что товар, согласно процессуальным нормам, считается вещественным доказательством. И пока не будут проведены все полагающиеся экспертизы, пока не будет доподлинно установлено, был ли это поджог или произошло самовозгорание, имущество не будет возвращено. 

    «Я не слышал, чтобы кто-то из бизнесменова официально обращался к властям по этому поводу, — говорит Эдгар Тербалян, адвокат гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» Юлии Богдановой. — Пока идет следствие, их точно не пустят».

    Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко заявила в интервью Федеральному агентству новостей, что «это сложный вопрос и долгий процесс».

    «Надо еще разбираться, — говорит она, — какой ущерб был нанесен бизнесменам. Конечно, все будет сделано по закону. Предпринимательская деятельность всегда рискованное дело, есть форс-мажор. В этом случае надо еще скрупулезно подсчитать точную сумму ущерба, оформить все документы, и потом уже вместе будем думать, кому и как помогать».

    Елена Латышенко считает, что «важно еще учитывать, был ли застрахован товар». 

    «Мы сейчас на связи с администрацией города и прокуратурой, уже создана  рабочая группа, где мы сегодня решим, как именно помочь пострадавшим предпринимателям. Уже был обеспечен доступ бизнесменам к товарам в ТРЦ, в первые часы было не до этого, сейчас уже пошла работа более активная», — утверждает Латышенко.

    По словам уполномоченной по защите прав предпринимателей, всем бизнесменам, кто пострадал, кто потерял имущество в ТЦ «Зимняя вишня», будет предложена помощь. 

    «Будут определены различные меры финансовой поддержки. — Льготное кредитование, в первую очередь. Если у бизнесменов возникнут проблемы с налоговой отчетностью, тоже будем все это решать», — заверяет омбудсмен.

    Кемеровские предприниматели намерены привлечь столичных адвокатов, чтобы инициировать независимую экспертизу понесенного ими ущерба.

    Заместитель председателя президиума Московской коллегии адвокатов «Межргион» Юрий Гервис считает, что все зависит от того, на каких условиях были заключены договоры аренды или субаренды. В каждом случае надо знать, как была прописана ответственность по поводу имущества. Закон допускает подачу ходатайства об ущербе в рамках дела, и если точно установлен виновный, это не сложная проблема. Но при форс-мажорных ситуациях возникает много вопросов. 

    «С кого требовать ущерб? Самое главное — установить, из-за чего он произошел. Если случилось возгорание из-за электрической проводки, значит, все вопросы к собственнику, который отвечал за проводку. Если был поджог, ущерб должно уже восстанавливать лицо, которое судом будет признано виновным в этом поджоге. Обычно, при нормальном развитии бизнеса, все застраховано. Не знаю, касается ли это кемеровского торгового центра. Полагаю, вряд ли там будут какие-то возмещения», — говорит адвокат. — Там же еще вопрос  с административным органом, который осуществлял надзор. В рамках уголовного дела сотрудник администрации, который давал разрешение на строительство с такими нарушениями, пожарная инспекция, которая к МЧС относится. В общем, надо сейчас собирать все документы и уже по факту решать, к кому обращаться»

    Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе и дети.

    31 марта суд Заводского района Кемерово заключил под арест генерального директора ОАО «Кемеровский Кондитерский Комбинат», являющегося совладельцем ТРЦ «Зимняя вишня», Юлию Богданову.

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    Автор: Екатерина Рожаева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #кемерово #трагедия #бизнес #ущерб #зимняя вишня #товар
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