Ушаков рассказал о возможности встречи Путина и Ким Чен Ына

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Москва, 2 апреля. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча лидеров РФ и Северной Кореи Владимира Путина и Ким Чен Ына пока не планируется.

Так, в ходе брифинга в преддверии визита Путина в Турцию, отвечая на вопрос о возможности встречи лидеров РФ и КНДР, Ушаков сказал: «Пока в повестке дня этого нет».

Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын передал Дональду Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи, президент США его принял, отметив, что встреча должна состояться до конца мая.

29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ближайшем будущем Россию может посетить глава МИД КНДР.

Напомним, 20 марта президент Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил главу российского государства Владимира Путина с победой на выборах президента России.

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