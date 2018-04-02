Дело Скрипалей обернулось битвой за Макрона — эксперт

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По мнению международного обозревателя ИД «Коммерсантъ» Сергея Строканя, Лондон понимает, что первая атака на Россию в рамках дела Скрипалей выдыхается, и поэтому он пытается склонить на свою сторону Париж. Но вопросы по инциденту в Солсбери, опубликованные МИД РФ, могут отрезвить французов.

В студии программы «Время покажет» на Первом канале обсуждали судьбу вопросов по делу Скрипалей, которые МИД РФ накануне задал британской стороне, Организации по запрещению химоружия и Франции, когда американский публицист Марк Наклз заявил, что «как главный подозреваемый Россия должна отвечать на вопросы, а не задавать их».

«Забери микрофон у этого левого прокурора из Бантустан, — прервал его ведущий программы Артем Шейнин. — Дорогой мой гражданин самой демократичной страны, если вы до сих пор не в курсе, что подозреваемый не должен отвечать на вопросы, а ему должны предъявить доказательства его вины, то вы, вероятно, обманываете нас всех, что приехали из цитадели демократии».

Шейнин поинтересовался у приглашенных экспертов, каковы шансы, что в Организации по запрещению химоружия, которой Россия адресовала вопросы по делу Скрипалей, не сидят «такие Марки Наклзы, которые говорят: «Какие вопросы вы можете задавать, являясь главным подозреваемым? Вы с ума сошли? Если вас в чем-то подозревают, оправдывайтесь! Вы не можете спрашивать и требовать доказательств»».

Ответить на это попытался Сергей Строкань, международный обозреватель ИД «Коммерсантъ».

«Вопросы МИД РФ сформулированы по делу и по существу. Теперь главное, кто на них будет или не будет отвечать. Что касается медийного сообщества, то британские журналисты не будут задавать вопросы, опубликованные МИД РФ, в ньюсруме, потому что есть редакционная политика и мейнстрим. Но помимо медиа есть страны, которые поддались этой британской истерике. И эти вопросы — это ушат холодной воды, который поможет им отрезветь», — сказал гость программы.

Журналист-международник отметил, что большая часть вопросов, заданных российским МИД Великобритании, касаются Франции.

«Британцы чувствуют, что первая атака выдыхается, и нужно еще кого-то подписать. Они пытаются подписать Макрона под это. Но Маркон не спешит в это играть. Он, между прочим, собирается на Петербургский международный экономический форум в мае. Он поедет не белые ночи смотреть, он, конечно, хочет сыграть какую-то позитивную роль. Поэтому сейчас идет битва за Макрона, битва за Францию. И Макрон перечитает эти вопросы. Если Франция поставит под сомнение это все, может пойти обратный отсчет в этой кампании», — считает Сергей Строкань.

«Когда вы говорите, что в этой очевидной для любого человека с европейским менталитетом ситуации за Макрона нужно биться, а не Макрон должен сказать: «Минуточку, мы вообще европейцы или где? Мы колыбель демократии или что?», это значит, что у них в этой колыбели что-то не так», — заметил Артем Шейнин.

«Других Макронов у нас нет. Работаем с тем, что есть», — ответил обозреватель.

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