Ушаков рассказал об успехах в реализации «Турецкого потока»

В закладки

Москва, 2 апреля. Реализация проекта газопровода «Турецкий поток» проходит успешно. Уже получены большинство разрешений, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков констатировал, что реализация «Турецкого потока» проходит в соответствии с утвержденным графиком.

«Успешно идут работы по сооружению газопровода «Турецкий поток», получено большинство разрешений, необходимых для реализации проекта», — рассказал он об успехах в работе над проектом.

Помощник президента отметил, что газопровод будет состоять из двух ниток. Поставки турецким потребителям российского газа будут осуществляться по первой нитке, а по второй — на границу Турции с Евросоюзом.

Ввод в эксплуатацию обоих ниток «Турецкого потока» планируется к 30 декабря 2019 года.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.