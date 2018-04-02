Мормонским храмам в России не место — Андрей Кураев

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Москва, 2 апреля. Религиозный и общественный деятель, богослов и философ Андрей Кураев, комментируя возможное строительство храма мормонов на территории России, заявил, что относится он к этому «очень негативно».

«Меня не радует эта секта, я очень негативно отношусь к мормонам в принципе. Им не место у нас. У них там чего только нет — это и ранние браки, и педофилия, и многоженство. Знаете, там есть такой ритуал: крещение мертвых — они собирают всю информацию об умерших людях и совершают такой оккультный обряд. Это недопустимо с точки зрения православной церкви», — сказал Кураев.

Напомним, о возможном строительстве мормонских храмов в России на воскресной конференции в Солт Лейк Сити заявил президент Церкви Иисуса Христа Святых Рассел Нельсон. Об этом сообщает Deseret News. Храмы, как сообщает издание, должны появиться в Южной и Северной Америке, а также в Европе и Азии.

«Мы хотим, чтобы храмы были ближе к растущему числу наших единомышленников. Дорогие братья и сестры, сооружение храмов может не изменить вашу жизнь, но точно изменить ваше время, проведенное в этих храмах», — заявил Нельсон.

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