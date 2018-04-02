Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне

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Москва, 2 апреля. Президент США Дональд Трамп предлагал президенту РФ Владимиру Путину провести встречу в Вашингтоне. О том, что российскому лидеру поступало подобное предложение, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, Трамп звал Путина в Вашингтон во время телефонного разговора, который президенты России и США провели 20 марта.

«Трамп предложил провести встречу в Вашингтоне… После этого произошел очередной сбой в наших двусторонних отношениях, высылка дипломатов, закрытие генконсульства. С 20 марта конкретных обсуждений возможности встречи не велось», — рассказал Ушаков.

Он отметил, что конкретные даты проведения возможной встречи не обсуждались.

Напомним, 20 марта президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы поздравить того с победой на выборах президента РФ. Как рассказали в Кремле, среди тем, которые успели обсудить главы государств, были борьба с терроризмом, ограничение гонки вооружений, экономическое и энергетическое сотрудничество. О том, что Трамп предложил Путину провести встречу, тогда не сообщалось.

Отметим, отношения Москвы и Вашингтона ухудшились на фоне так называемого «дела Скрипаля», расследования отравления в Англии экс-сотрудника ГРУ. Лондон обвинил в причастности к инциденту Россию и выслал дипломатов РФ. США, как и многие другие страны, последовали примеру Соединенного королевства.

Россия в ответ также выслала ряд представителей дипмиссий иностранных стран, а также решила закрыть генконсульство США в Петербурге.

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