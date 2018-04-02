Кличко задекларировал девять велосипедов, рояль и прицеп-платформу

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Киев, 2 апреля. Мэр украинской столицы Виталий Кличко задекларировал свыше 5 миллионов гривен дохода, велосипеды, рояль и прицеп-платформу. Об этом говорится в подданной им декларации.

Отмечается, что суммарный доход киевского градоначальника в минувшем году составил 5,1 млн гривен. Кроме того, Кличко указал в декларации 8,4 тыс. евро и 697 тыс. долларов, которые он кому-то одолжил.

Также киевский мэр задекларировал квартиру в столице Украины общей площадью 251,8 квадратных метров, дом жены Натальи Егоровой общей площадью 785,5 квадратных метров, а также земельный участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

Помимо квартир, земельных участков и денежных средств в декларации киевского мэра числятся рояль, мотоцикл, часы, ювелирные украшения и девять велосипедов.

Напомним, в конце марта сообщалось, что Виталий Кличко думает над участием в предстоящих выборах президента Украины, которые запланированы на 2019 год.

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