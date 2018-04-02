Жители сирийской Харасты получили возможность вернуться домой — губернатор

В закладки

Хараста, 2 апреля. Жители освобожденного от боевиков сирийского города Хараста получили возможность вернуться в свои дома. Об этом в понедельник заявил губернатор провинции Дамаск Аля Ибрагим.

«Сирийские власти прилагают сейчас усилия по скорейшей нормализации жизни в Харасте и других районах Восточной Гуты, которые находились под контролем боевиков», — отметил он.

По словам губернатора, в настоящее время власти пытаются восстановить движение на трассе Дамаск — Хомс, которая проходит через Харасту. Ремонтным службам предстоит в кратчайшие сроки расчистить шоссе от завалов, передает сирийской информационное агентство SANA.

Ранее сообщалось о том, что почти пять тысяч боевиков и их родных покинули Харасту за двое суток. Террористов и членов их семей вывели из города по гуманитарному коридору и направили в сторону зоны деэскалации «Идлиб». По словам начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерала-полковника Сергея Рудского, Харасту покинули 1872 боевика и 3107 членов их семей.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.