Богданов обсудил с послом Сирии стабилизацию ситуации в Восточной Гуте

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Москва, 2 апреля. Специальный представитель президента РФ Владимира Путина по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Сирии Риядом Хаддадом усилия по стабилизации ситуации в Восточной Гуте. Об этом информирует российское внешнеполитическое ведомство.

«Состоялся углубленный обмен мнениями о развитии военно-политической ситуации в Сирии, включая комплекс вопросов политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН и с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Констатировалась особая важность усилий, предпринятых сирийской стороной в координации с российскими военными, обеспечивших безопасность в соседнем с Дамаском районе Восточная Гута и позволивших спасти тысячи жизней сирийских граждан», — говорится в сообщении МИД.

Напомним, ранее Генштаб ВС Сирии отчитался об освобождении от террористов всех городов Восточной Гуты. Полная ликвидация боевиков в пригороде Дамаска стала возможной благодаря совместным действиям сирийских и российских военных.

Напомним, в начале марта, когда ситуация в Восточной Гуте максимально накалилась, президент России Владимир Путин поручил открыть в регионе гуманитарный коридор.

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