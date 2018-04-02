Моряков арестованного судна «Норд» заставляют признать себя гражданами Украины

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Симферополь, 2 апреля. Моряков задержанного украинскими пограничниками в Азовском море судна «Норд» из Керчи, и которое сейчас находится под арестом в украинском порту Бердянск, заставляют признать себя гражданами Украины. Такое мнение высказала представитель владельца судна – Керченского рыбколхоза имени Первого мая.

«Со слов адвокатов, очень недружелюбные и провокационные действия погранслужбы Украины. Ощущение, что ребят вынуждают признать себя гражданами Украины. Погранслужбе все равно, как они питаются, как состояние корабля», — цитирует ТАСС представителя владельца.

По словам представителя, морякам оказали минимальную медицинскую помощь, при этом скорая отказалась предоставлять платные услуги. Кроме этого на данный момент обеспечение экипажа продуктами питания происходит через адвокатов.

Напомним, судно под российским флагом, на котором находились десять членов экипажа, было захвачено 25 марта. Также сообщается, что украинские власти не допустили российского консула на борт корабля.

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