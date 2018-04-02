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«Гречка с «Новичком»: россияне отреагировали на массовое отравление британских детей в США
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    «Гречка с «Новичком»: россияне отреагировали на массовое отравление британских детей в США

    16:12  2 Апреля 2018
    6165

    «Гречка с «Новичком»: россияне отреагировали на массовое отравление британских детей в США

    Вашингтон, 2 апреля. Более 50 туристов из Британии госпитализированы с отравлением в центре Вашингтона. Известно, что среди пострадавших 48 детей и трое взрослых. Все они пострадали в отеле Harrington неподалеку от Белого дома.

    Представители департамента пожарной службы и неотложной медпомощи округа Колумбия в Twitter уточнили, что У некоторых из них не было симптомов болезни, но их направили в больницу в профилактических целях.

    Представитель департамента Вито Маджиоло в комментарии New York Daily News уточнил, что туристы прибыли в США из Лондона.

    Сообщение об отравлении британских детей вызвало бурную реакцию у россиян в Сети. Пользователи тут же вспомнили о новой версии отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, высказанной сегодня спецслужбами Соединенного Королевства. Согласно очередной гипотезе Лондона,отравляющее вещество, так называемое вещество «Новичок» содержалось в гречневой крупе.

    «Спецслужбы Британии уже и детей не жалеют», «Не переборщила ли Тереза с «Новичком?», «Гречка с «новичком»? Знаем, кто прислал» — пишут микроблогеры.«Гречка с «Новичком»: россияне отреагировали на массовое отравление британских детей в США

    «Гречка с «Новичком»: россияне отреагировали на массовое отравление британских детей в США

    «Гречка с «Новичком»: россияне отреагировали на массовое отравление британских детей в США

    Другие поинтересовались, успели или власти Британии и Госдеп обвинить в случившемся Россию. «Что опять мы виноваты?», — полюбопытствовал Andrey Andreev. «Ну ждем, когда Хизер расскажет про щупальца с гречкой», — пошутил Enot Beglec, имея ввиду представителя Госдепа США Хизер Нуэрт.

    «Гречка с «Новичком»: россияне отреагировали на массовое отравление британских детей в США

    «Гречка с «Новичком»: россияне отреагировали на массовое отравление британских детей в США

     

     

     

     

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дети #сша #туристы #отравление #британия
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