«Гречка с «Новичком»: россияне отреагировали на массовое отравление британских детей в США

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Вашингтон, 2 апреля. Более 50 туристов из Британии госпитализированы с отравлением в центре Вашингтона. Известно, что среди пострадавших 48 детей и трое взрослых. Все они пострадали в отеле Harrington неподалеку от Белого дома.

Представители департамента пожарной службы и неотложной медпомощи округа Колумбия в Twitter уточнили, что У некоторых из них не было симптомов болезни, но их направили в больницу в профилактических целях.

Update multiple sick people Harrington Hotel. #DCsBravest transported a final total of 48 Juveniles and 3 adults. That includes those previously transported. Some of those have no symptoms but are being tx as a precaution. We utilized our ambulance buses in this process. pic.twitter.com/DQ3vx66uO2 — DC Fire and EMS (@dcfireems) April 2, 2018

Представитель департамента Вито Маджиоло в комментарии New York Daily News уточнил, что туристы прибыли в США из Лондона.

Сообщение об отравлении британских детей вызвало бурную реакцию у россиян в Сети. Пользователи тут же вспомнили о новой версии отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, высказанной сегодня спецслужбами Соединенного Королевства. Согласно очередной гипотезе Лондона,отравляющее вещество, так называемое вещество «Новичок» содержалось в гречневой крупе.

«Спецслужбы Британии уже и детей не жалеют», «Не переборщила ли Тереза с «Новичком?», «Гречка с «новичком»? Знаем, кто прислал» — пишут микроблогеры.

Другие поинтересовались, успели или власти Британии и Госдеп обвинить в случившемся Россию. «Что опять мы виноваты?», — полюбопытствовал Andrey Andreev. «Ну ждем, когда Хизер расскажет про щупальца с гречкой», — пошутил Enot Beglec, имея ввиду представителя Госдепа США Хизер Нуэрт.

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