Донбасс сегодня: ВСУ провели «морскую операцию», киевские СМИ предали «Азов»

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Донбасс, 2 апреля. Огонь на фронтах республик не утихает, несмотря на «пасхальное» перемирие. ВСУ отработали высадку с моря и усилили аэроразведку. Украинские СМИ «слили» позиции «Азова» и обвинили ДНР и ЛНР в «сдаче республик на металлолом». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки вооруженные силы Украины вели огонь на всех ключевых направлениях Донецкой народной республики. При атаках применялись минометы, пушки боевых машин пехоты, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В Луганской народной республике зафиксированы обстрелы поселка Нижнее Лозовое на юго-западных границах ЛНР. При обстрелах применялись ракеты противотанковых комплексов ПТУР.

ВСУ отработали «морскую операцию» для Порошенко

В воскресенье президент Украины Петр Порошенко посетил прифронтовой Мариуполь, а также побывал в расположении расквартированной в Донбассе 36 бригады ВСУ. В это же время подразделения 36 бригады провели провокационные учения в четырех километрах от линии соприкосновения на побережье Азовского моря. В ходе учений отрабатывалась высадка на берег и уничтожение противника. Учения, которые в ДНР назвали провокацией, проводились в поселке Бердянское.

Военные Донецкой народной республики уверены, что в ближайшее время на указанном направлении следует ожидать обострения боевой обстановки и военных провокаций со стороны украинских силовиков.

Командование ООС усилило аэроразведку

Напомним, Киев изменил название антитеррористической операции в Донбассе (АТО), переименовав ее в операцию объединенных сил (ООС). Но суть не изменилась: по традиции украинское командование использует очередное перемирие для перегруппировки сил и средств, а также для установления целей возможных ударов и получения свежих разведданных. Отмечается также активизация воздушной разведки с использованием беспилотных аппаратов на ключевых направлениях возможного наступления — Горловском и Мариупольском.

Так, в воскресенье военные ВС ДНР сбили и уничтожили два украинских средства ведения аэроразведки. Отметим профессионализм дончан — беспилотники ликвидированы исключительно при помощи стрелкового оружия.

Украинские СМИ «слили» позиции батальона «Азов»

Скандал вселенского масштаба разворачивается на просторах украинского медиа-пространства. При подготовке сюжета с позиций батальона «Азов» на Мариупольском направлении фронта один украинский телеканал засветил место дислокации подразделения и выложил в эфир панорамный вид самих позиций.

«Герой» — это украинский телеканал «2+2». После выхода сюжета развернулась сетевая дискуссия и травля издания. Один из офицеров батальона Вадим Бойко сделал соответствующую запись в социальной сети. Но виноваты ли журналисты телеканала — вопрос неоднозначный.

У военных корреспондентов принято согласовывать материалы до выхода их в эфир с офицерами подразделений, где осуществлялась съемка, и в этом нет никакой цензуры — лишь банальное обеспечение безопасности и неразглашение военной тайны. Можем предположить, что в случае с телеканалом «2+2» так и произошло, а попадание в эфир панорамной съемки позиций — результат недоработки офицера батальона, который невнимательно отсмотрел исходные материалы. Так что выходит, что появление компрометирующего сюжета — не обязательно результат непрофессионализма украинских СМИ.

Украинские СМИ: Боевики вывозят республики на металл

В понедельник ленты киевских средств массовой информации наполнились сообщениями группы «Информационное сопротивление», координатором которой является украинский парламентарий Дмитрий Тымчук. Помимо стандартных и бездоказательных обвинений в адрес РФ в якобы «поставках вооружений», фигурировала также новость о «вывозе металлолома в Россию».

Украинские интернет-издания пишут, что «боевики ЛДНР» как через официальные пункты пропуска, так и обходными тропами, якобы вывозят на «КамАЗах» из Донбасса металлолом. Приводятся даже уточняющие данные — якобы были зафиксированы десять грузовиков на пункте пропуска «Довжанский» в ЛНР. Как обычно, какое-либо документальное подтверждение информации отсутствует.

Можно даже предположить, что подобные операции действительно имели место, хотя сложно поверить, что в Российской Федерации ощущается недостаток собственного металла. Но если и так — процесс вывоза черного лома может свидетельствовать о коммерческих отношениях субъектов хозяйствования РФ с ДНР и ЛНР по различным направлениям, в том числе по производству изделий из металлолома, но никак не доказывает «вывоз республик на металл».

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