Восточная Гута: более 41 тысячи боевиков с семьями покинули город

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Восточная Гута, 2 апреля. Более 41 тысячи боевиков с семьями были выведены из сирийской Восточной Гуты, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Вывод согласившихся сложить оружие боевиков проводился по гуманитарным коридорам в Арбиле, Джаубаре, Айн-Терме и Замальке. Всего Восточную Гуту — пригород Дамаска — покинули 41126 членов незаконных вооруженных формирований и члены их семей.

Автобусами, которые сопровождали службы безопасности Сирии, военная полиция ВС РФ, кареты скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца, их доставили в Идлиб.

Ранее стало известно, что Ирак готов провести военную операцию против террористов на территории Сирии.

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