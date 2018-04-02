Саперы МЧС ДНР обезвредили за неделю более 1,1 тысячи боеприпасов

В закладки

Донецк, 2 апреля. За прошедшую неделю саперы Донецкой народной республики смогли обезвредить более 1,1 тысячи неразорвавшихся боеприпасов в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом сообщила журналистам в понедельник глава отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.

«Отрядом пиротехнических работ МЧС в течение недели обследовано более семи гектаров различных территорий, более 13 тысяч квадратных метров помещений и более 22 километров автомобильных дорог. В ходе обследований выявлено и обезврежено 1 124 единицы взрывоопасных предметов», — отметила она, комментируя ситуацию.

Кроме того, в пункты помощи МЧС, развернутые вблизи линии соприкосновения сторон, обратилось более четырех тысяч человек.

Напомним, ранее представители Донецкой народной республики заявили о том, что Вооруженные силы Украины обстреляли четыре населенных пункта и окраину Донецка.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.