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Украина
Бортник назвал условие вмешательства стран Европы в «дело Савченко»
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    Бортник назвал условие вмешательства стран Европы в «дело Савченко»

    16:12  2 Апреля 2018
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    Надежда Савченко

    Сестра депутата Верховной рады Надежды Савченко Вера обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой повлиять на ситуацию, складывающуюся вокруг политика.

    «Прошу вас поднять вопрос о преследовании на Украине оппозиционных политиков, вопрос устранения конкурентов на предстоящих выборах президента Украины, прошу вас обеспечить пристальный международный надзор за ситуацией преследования моей сестры, Надежды Савченко, чтобы исключить нарушение прав человека и притеснения политика за его законные убеждения», — говорится в письме Веры Савченко, оно датировано 22 марта.

    Руслан Бортник

    Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей исключил возможность прямого вмешательства Дональда Трампа.

    «Дело Надежды Савченко находится в фокусе европейских партнеров. Я думаю, что если ситуация, связанная с ее здоровьем, резко ухудшится, а я напомню, она объявила голодовку, то западные партнеры могут вмешаться в ситуацию по гуманитарным поводам. Но вряд ли это вмешательство будет громким и дискредитирующим для Украины, в большей степени это будут неформальные советы для того, чтобы прийти к каким-то компромиссным решениям, а не доводить ситуацию до маразма и полной фрустрации», — поясняет политолог.

     При этом он отметил, что как политик Савченко не представляет угрозы для действующей украинской власти, поскольку популярность ее среди населения невелика.

    «Неудобной является не столько сама Савченко, сколько ситуация, которая возникла. Савченко не является рейтинговым политиком, то есть она не несет опасности для власти. Но ее критика тем войны, ее пиар, основанный на заявлениях о том, что Савченко может лично возглавить госпереворот, голодовка в тюрьме, а ведь не дай бог с ней там что-то случится после того, как она выжила в российской тюрьме, — это очень неудобная ситуация для власти, которая сопровождается большими рисками», — заключил Руслан Бортник.

    Алексей Журавко

    Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко также исключил активное вмешательство США в «дело Савченко».

    «Если бы Америка или Европа хотели бы вмешаться в процесс по «делу Савченко», они бы уже давным-давно сделали это. Если же попытки и будут предприниматься, то они будут вялыми, как говорится, постольку-поскольку. Такого воя, который подняли Европа и США, когда Савченко получила реальный срок в России, конечно, уже не будет, потому что именно такая Украина им сегодня и нужна. Этот процесс будет затянут», — резюмировал Алексей Журавко.

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    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #украина #савченко #бортник #журавко
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