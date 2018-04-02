Бортник назвал условие вмешательства стран Европы в «дело Савченко»

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Сестра депутата Верховной рады Надежды Савченко Вера обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой повлиять на ситуацию, складывающуюся вокруг политика.

«Прошу вас поднять вопрос о преследовании на Украине оппозиционных политиков, вопрос устранения конкурентов на предстоящих выборах президента Украины, прошу вас обеспечить пристальный международный надзор за ситуацией преследования моей сестры, Надежды Савченко, чтобы исключить нарушение прав человека и притеснения политика за его законные убеждения», — говорится в письме Веры Савченко, оно датировано 22 марта.

Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей исключил возможность прямого вмешательства Дональда Трампа.

«Дело Надежды Савченко находится в фокусе европейских партнеров. Я думаю, что если ситуация, связанная с ее здоровьем, резко ухудшится, а я напомню, она объявила голодовку, то западные партнеры могут вмешаться в ситуацию по гуманитарным поводам. Но вряд ли это вмешательство будет громким и дискредитирующим для Украины, в большей степени это будут неформальные советы для того, чтобы прийти к каким-то компромиссным решениям, а не доводить ситуацию до маразма и полной фрустрации», — поясняет политолог.

При этом он отметил, что как политик Савченко не представляет угрозы для действующей украинской власти, поскольку популярность ее среди населения невелика.

«Неудобной является не столько сама Савченко, сколько ситуация, которая возникла. Савченко не является рейтинговым политиком, то есть она не несет опасности для власти. Но ее критика тем войны, ее пиар, основанный на заявлениях о том, что Савченко может лично возглавить госпереворот, голодовка в тюрьме, а ведь не дай бог с ней там что-то случится после того, как она выжила в российской тюрьме, — это очень неудобная ситуация для власти, которая сопровождается большими рисками», — заключил Руслан Бортник.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко также исключил активное вмешательство США в «дело Савченко».

«Если бы Америка или Европа хотели бы вмешаться в процесс по «делу Савченко», они бы уже давным-давно сделали это. Если же попытки и будут предприниматься, то они будут вялыми, как говорится, постольку-поскольку. Такого воя, который подняли Европа и США, когда Савченко получила реальный срок в России, конечно, уже не будет, потому что именно такая Украина им сегодня и нужна. Этот процесс будет затянут», — резюмировал Алексей Журавко.

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