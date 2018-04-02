Сверхдержава на побегушках: как курды могут погубить США

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На прошедших выходных последние «зеленые» автобусы с остатками боевиков из сирийской Восточной Гуты покинули районы Джобар и Хараста. Последний оставшийся под контролем «Джейш-аль-Ислам» и ряда других группировок опорный пункт в непосредственной близости от Дамаска — пригород Дума. Однако, судя по всему, его судьба может решиться уже в ближайшие недели, так как ресурсы джихадистов в этом анклаве тоже подходят к концу.

Решив задачу Восточной Гуты, официальный Дамаск может вплотную заняться сложной ситуацией на северо-востоке Сирии.

Брифинг российского Генштаба

30 марта 2018 года в Главном оперативном управлении Генштаба ВС России состоялся брифинг, на котором начальник управления Сергей Рудской подвел промежуточные итоги по участию России в стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике. Большая часть брифинга была посвящена событиям в Восточной Гуте, но на основании завершающей части выступления можно понять, где будет сформировано новое «направление главного удара» в последующих совместных действиях России, Ирана и официального Дамаска против боевиков.

Продемонстрированная в качестве иллюстративного материала к брифингу карта текущего положения в Сирии впервые разделяет территорию северо-востока этого ближневосточного государства, расположенную на левом берегу Евфрата, на две части — «районы, контролируемые курдами», и «районы, контролируемые отрядами восточных племен Евфрата».

Такая позиция Генштаба, судя по всему, показывает, что российские военные нащупали «слабое место» в неконструктивной переговорной позиции курдов, которые после ряда побед 2015—17 годов на «заднем дворе» сирийского конфликта решили конвертировать свои успехи в полную независимость Сирийского Курдистана (Рожавы).

При этом основным фактором курдской квазинезависимости был, есть и останется в ближайшем будущем фактор опоры на внешний силовой блок, который обеспечивается для курдов Соединенными Штатами и их союзниками по западной коалиции. Формальной целью коалиции, которая оправдывала нахождение ее сил в Сирии, всегда декларировалась борьба с «Исламским государством»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Но после военного разгрома боевиков ИГ1 и перехода борьбы с ними в «сетевую» фазу полицейской операции это оправдание для нахождения американских войск и их союзников на территории Сирии исчезло.

Тем не менее, регулярные подразделения Пентагона на территории Сирии остались, прикрывшись статусом «курдской государственности» и удобно обустроив военные базы на левом (восточном) берегу Евфрата. Плюс — захватив два удобных плацдарма на противоположном, западном берегу в районе городов Манбидж и Табка.

Однако в ситуации создания такого управляемого американского военного протектората США было заложено неприятное глубинное противоречие, которое надежно закрыло какую-либо дорогу к реальной курдской автономии или даже мирной федерализации послевоенной Сирии. «Курдскими» были насильно объявлены обширные территории, никакого отношения к курдам не имевшие и не имеющие ныне, даже с учетом масштабных потоков беженцев и этнических чисток в арабских районах Сирии, освобожденных не только от боевиков ИГ, но и часто — от самих сирийцев.

Именно на этом факторе «лоскутности» территории под контролем «правительства» Сирийского Курдистана, судя по всему, и будет основывать свою будущую стратегию Дамаск, стараясь провести сепаратные переговоры и вступить в прямой союз с «отрядами восточных племен Евфрата».

Не исключено, что уже в среднесрочной перспективе такого рода ставка окажется выигрышной — именно по такому сценарию официальный Багдад обеспечил себе переговорные позиции в диалоге с курдским Эрбилем, который еще в августе прошлого года рассуждал о будущем курдов только в виде «решительной и полной независимости» (правда, тоже под американскими знаменами и на американских же штыках).

Выпускайте Кракена!

Вторым существенным фактором, который будет определять будущее возможной курдской автономии в составе Сирии, является Турция. Достаточно пассивная позиция Анкары в период 2014—15 годов и ставка на «свержение Башара Асада» закончились для Турецкой Республики весьма печально: кроме неуправляемого монстра «Исламского государства» на своих южных границах она получила там же еще и фактически независимые от Дамаска курдские территории.

Оба этих вопроса Турции пришлось экстренным образом решать в 2016 году, начав операцию «Щит Евфрата». Однако потери на сирийском направлении для турков стали чудовищными — пока Анкара пыталась «подкармливать» сепаратистов в мятежном Идлибе, в руках курдов оказалось чуть ли не три четверти турецко-сирийской границы.

Эта проблема столь масштабна, что ее решение не осуществлено и поныне. Свою роль здесь сыграла и двуличная позиция самих курдов, которые под американским «зонтиком» до сих пор чувствовали себя весьма вольготно, не только формально участвуя в войне с ИГ на сирийской территории, но и не гнушаясь сбивать турецкие вертолеты и проводить диверсии на турецкой территории.

Попытки Вашингтона как-то урезонить своих курдских прокси до сих пор упирались в стихийное начало «гордого горного народа» и невыдуманную курдскую солидарность. Несмотря на разделение курдского населения на «иракских», «сирийских» и «турецких» курдов, эти категории лишь отчасти отражают их гражданскую принадлежность и слабо влияют на их самоощущение как единого народа. Это и создает большую часть курдских проблем с Анкарой, Дамаском и Багдадом.

Отсюда и следует рисунок прошедшей и будущей турецкой военной операции против курдов. Анкара не рассматривает север Сирии или Ирака как территории, контролируемые центральными правительствами обеих стран, считая их квазинезависимыми курдскими анклавами с прозрачными границами между собой.

Судя по всему, удары турецких войск будут уже в ближайшее время нанесены по двум ключевым городам, находящимся под контролем курдов, — Манбиджу (Сирия) и Синджару (Ирак).

30 марта турецкие войска перешли границу Ирака к северу от Синджара и начали продвижение вглубь иракской территории, заняв несколько малозначительных поселков вдоль границы. Пока эти действия выглядят лишь как рекогносцировка, но намерения турецкого генштаба не вызывают никаких сомнений. Под соответствующие цели в северо-западном Ираке формируется несколько передовых военных баз, а на иракскую территорию вводятся дополнительные силы турецкой бронетехники и спецназа. Рабочее название этой операции, судя по утечкам в СМИ, — «Щит Тигра».

Вторым пунктом турецкого удара, скорее всего, назначен приграничный сирийский Манбидж, чье нахождение под курдским контролем также весьма неудобно для Турции. Город находится посреди целого плацдарма, который позволяет курдам контролировать весь западный берег Евфрата. В отличие от иракского Синджара, где влияние американцев минимально, в Манбидже американский контингент присутствует явно и открыто.

С одной стороны, столь откровенное присутствие войск западной коалиции в значительной мере затрудняет для Турции осуществление планов по нейтрализации курдского приграничного влияния. С другой — ставит американцев и их союзников под прямой удар. Так, на прошлой неделе в центре Манбиджа от взрыва самодельного взрывного устройства погибли два солдата коалиции (американец и британец), а исполнителем теракта, согласно сообщениям СМИ, выступил протурецкий (!) джихадист.

Таким образом Анкара может, формально не допуская столкновения со своими союзниками по НАТО, использовать свой «зеленый» расходный материал из исламистских прокси, чтобы повышать для США издержки нахождения в Манбидже, при этом не пачкая свои руки прямым образом.

Курды преткновения

Складывающаяся на курдских территориях Сирии и Ирака ситуация была прогнозируемой изначально. К сожалению для самих курдов, их тяга к независимости до сих пор не подкреплена никакими реальными успехами в деле государственного строительства. Даже громадные нефтяные миллиарды захваченного иракского Киркука так и не были сконвертированы ими в инфраструктуру декларируемого государства, осев в карманах глав курдских кланов. Судя по всему, столь же печальным образом складывается и ситуация вокруг сирийских нефтяных и газовых месторождений: правительство Рожавы просто не знает, что делать с доставшимся ему «чужим добром».

Столь убогое состояние поддержанного ими курдского проекта, судя по всему, осознают и в США. В частности, на прошлой неделе президент Дональд Трамп заявил, что американские войска вскоре должны покинуть территорию Сирии. Впрочем, пока заявления Белого дома идут вразрез с действиями военных — одновременно с ними Пентагон объявил о том, что американская армия разворачивает дополнительные опорные пункты в курдской Рожаве и на юге Сирии, в Ат-Танфе. Официальный Госдеп также поспешил поправить Трампа, заявив, что словосочетание «скоро покинут», употребленное президентом, не касается ближайшего времени.

Слово «скоро» прозвучали касательно Сирии и в речи французского президента Эмманюэля Макрона, который заявил, что Франция вот-вот усилит свой контингент в сирийской Рожаве, чтобы «не допустить его захвата Турцией». Известно, что французские войска уже давно действуют на территории Ирака и Сирии, — в репортажах из этих стран уже не раз «засветился» не только французский спецназ, но и артиллерия, пехота и фронтовая авиация. Однако впервые в официальном заявлении Парижа были так четко обозначены цели французского присутствия в Сирии. Их больше невозможно прятать за вывеской «войны с ИГ» и приходится обозначать даже в публичных заявлениях.

Заявления о «защите курдов» выглядят особенно нелепыми на фоне того, как западные страны пытаются определиться в вопросе признания официального Дамаска, не решаясь декларировать прямую оккупацию его законных территорий под флагом «гуманитарной операции».

На этом фоне образцом политического реализма выглядит заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, который в своем недавнем интервью журналу Time обрисовал для Запада перспективу его бесконечной войны в Сирии. Будущий король державы, которая на протяжении последнего десятка лет активно работала на свержение режима Башара Асада, де-факто признал следующее.

Во-первых, Асад уже практически победил в сирийской гражданской войне, и, как полагают саудиты, никуда не уйдет со своего поста, став главным элементом послевоенного урегулирования.



Во-вторых, бен Салман резонно предполагает, что победа Асада во-многом обеспечена усилиями России и Ирана. Как следствие, в саудовских интересах будет вернуть хотя бы какое-то расположение Дамаска, так как в противном случае Сирия станет новым союзником Ирана в его борьбе с саудитами, а Россия сможет надежно укрепиться на Ближнем Востоке.



Ну и, наконец, наследный принц дома Саудов открытым текстом предлагает Америке «таскать каштаны из огня» сирийского конфликта до последнего — с целью оказать влияние на «шиитский мост» от Тегерана до Бейрута, который Иран успешно создал в результате затяжного конфликта в Сирии и Ираке. Этот путь ведет США к прямому конфликту с другим членом НАТО, Турцией, и ставит их в ситуацию, когда мировой гегемон будет вынужден работать на интересы далеко не самого лояльного союзника на Ближнем Востоке.

В целом, курды сегодня превращаются в настоящую головную боль не для кого-нибудь, а именно для Вашингтона. Но осознание этой реальности, судя по всему, для столицы еще недавно единственной мировой сверхдержавы пока впереди.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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