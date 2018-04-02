В закладки

Москва, 2 апреля. Самолет, совершающий перелет из Москвы в Бангкок, вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за смерти одного из пассажиров на борту.

Воздушное судно было вынуждено совершить разворот над Индией. Такое решение принял командир самолета из-за смерти одного из пассажиров. Отмечается, что на борту скончался пожилой мужчина.

Самолет Москва — Бангкок возвращается в столичный аэропорт «Шереметьево». В Москве его ожидают около семи часов вечера, пишет «ФедералПресс».

Накануне, 1 апреля, в московском аэропорту «Внуково» приземлился второй самолет, на борту которого находились объявленные персонами нон грата в США российские дипломаты.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.