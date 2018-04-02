ФСБ полгода прослушивала телефоны Магомедовых

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Москва, 2 апреля. Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ давно следили за братьями Магомедовыми, их телефоны прослушивались в течение полугода перед задержанием совладельцев группы компаний «Сумма».

Об этом в понедельник сообщает РБК, ссылаясь на источник в ФСБ.

Отмечается, что прослушка и изучение интернет-переписки Магомедовых велись в рамках следствия. Активная фаза разработки Магомедовых началась, когда правоохранители установили, что братья намерены покинуть Россию и отравиться в США.

К следствию, по информации РБК, подключился Интерпол — в разные страны, где могут находиться офшорные фирмы, связанные с Магомедовыми, направлено более 100 запросов.

Напомним, арест Магомедовых санкционировал Тверской суд Москвы. Сроком на два месяца бизнесмены помещены в СИЗО «Лефортово», их подозревают в крупном мошенничестве и создании ОПГ. Действия Магомедовых могли обойтись бюджету РФ в 2,5 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что Магомедовы жалуются на отсутствие телевизора и спортзала в СИЗО.

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