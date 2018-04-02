Назван топ-10 популярных кроссоверов с пробегом на московском рынке

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Москва, 2 апреля. Автомобильные эксперты составили новый рейтинг, в который вошли самые продаваемые модели кроссоверов и внедорожников на вторичном рынке российской столицы. Список составлен по результатам продаж за первые два месяца 2018 года.

Отмечается, что за указанный период на московском рынке автомобилей с пробегом было продано 12,2 тыс. транспортных средств, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рейтинг возглавил немецкий кроссовер BMW X5 — 389 проданных автомобилей, что на 6,9% больше, чем за тот же период 2017 года. Вторую строчку занял японский кроссовер Nissan X-Trail — 372 единицы. «Бронза» рейтинга досталась японскому Nissan Qashqai с показателем 319 проданных штук.

Далее по списку расположились немецкий Mercedes-Benz M-Class и Volkswagen Tiguan — по 285 проданных единиц соответственно.

Во второй пятерке списка самых продаваемых автомобилей с пробегом в Москве расположились: немецкий Volkswagen Touareg, шведский Volvo XC90, немецкий Mercedes-Benz GL-Class, японские Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4.

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