«Страну могут украсть»: Трамп призвал использовать «ядерную опцию» для защиты границ

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Вашингтон, 2 апреля. Американский президент Дональд Трамп опасается, что если конгресс не примет закон по защите границ, то его «страну могут украсть».

«Конгресс должен немедленно принять закон об охране границы, использовать, если необходимо, «ядерную опцию», чтобы остановить поток людей и наркотиков из Мексики, — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter. — Действуйте сейчас, конгресс, или нашу страну украдут».

...Congress must immediately pass Border Legislation, use Nuclear Option if necessary, to stop the massive inflow of Drugs and People. Border Patrol Agents (and ICE) are GREAT, but the weak Dem laws don’t allow them to do their job. Act now Congress, our country is being stolen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2018

Ранее Трамп раскритиковал города, укрывающие нелегальных мигрантов. По его словам, власти таких городов предоставляют убежище насильникам и убийцам.

Напомним, в феврале Трамп заявил, что будет согласовывать строительство стены на границе с Мексикой со всеми американскими штатами, на территории которых будет осуществлен этот проект.

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