Стало известно, почему погибшего комбата ДНР «Гиви» вызвали в суд на Украине

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Киев, 2 апреля. Суд Днепропетровской области прокомментировал вызов погибшего командира батальона «Сомали» ДНР Михаила Толстых (позывной Гиви).

В суде пояснили, что дело нельзя закрыть, пока не будет предоставлено свидетельство о смерти Толстых или пока родственники погибшего не обратятся в суд с заявлением о признании Гиви погибшим.

При этом, ни прокурор, ни адвокаты не предоставляли никаких бумаг, которые могли были бы подтвердить смерть донецкого комбата, а родственники убитого проживают на неподконтрольных Киеву территориях. Таким образом, у суда нет оснований для того, чтобы закрывать дело, несмотря на фактическую смерть его фигуранта.

«Есть информация о том, что Гиви считается погибшим лицом. Основанием для закрытия дела является смерть человека. Но, согласно законодательству Украины, факт смерти подтверждается свидетельством о смерти, которое выдается органом ЗАГС», — пояснили в суде.

Напомним, что Толстых погиб в результате обстрела украинскими силовиками воинской части в Макеевке из огнемета «Шмель» 8 февраля 2017 года. По другим данным, военный ДНР погиб в результате бомбы, заложенной в его кабинете.

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