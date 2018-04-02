На Украине зафиксировали 10 нападений на журналистов в марте

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Киев, 2 апреля. В марте 2018 года на территории Украины было зафиксировано 10 случаев нападения на сотрудников СМИ. Об этом рассказали в понедельник представители Национального союза журналистов Украины.

Инциденты произошли в Одессе, Геническе и Бердянске. Кроме того, пострадали сотрудники средств массовой информации в Полтавской, Волынской и Днепропетровской областях, а также в Киеве. Об избиениях сообщил и один журналист из Азербайджана.

«В марте зафиксировано 10 проявлений физической агрессии по отношению к журналистам. В январе таких было два, а в феврале — девять… В Национальном союзе журналистов Украины убеждены, что агрессия в отношении журналистов не прекращается, потому что нападающие не боятся возможного наказания», — указано в заявлении организации.

Напомним, ранее стало известно о том украинский канал «Гражданское телевидение» обвинил скандальный портал «Миротворец» в давлении на журналистов.

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