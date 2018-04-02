В «Русском союзе Латвии» пообещали нарастание протестов в стране после языковой реформы

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Рига, 2 апреля. Сопредседатель партии «Русский союз Латвии», депутат Европарламента Мирослав Митрофанов пообещал, что в ответ на законодательный перевод школ нацменьшинств на обучение на латышском языке, в стране будут нарастать акции протеста.

Он напомнил, как в 1998 году в Латвии уже было принято решение о полном переводе среднего образования исключительно на латышский язык, после чего в течение последующих лет шло нарастание борьбы, уличных акций, давления в парламенте. Все эти меры, по его словам, помогли достичь компромисса.

«Сейчас мы возвращаемся в 1998 год. Наш ответ — нарастание акций, протестов и давления на государство. Нам крайне важно довести число до 100 тыс. участников массовых протестов в Риге, и, кроме того, наша задача — обеспечить представительство нашей партии, «Русский союз Латвии», в парламенте. Парламентские выборы — в октябре», — пояснил Митрофанов в беседе с RT.

Депутат подчеркнул, что для осуществления этих целей «нужна «боевая» организация, которая способна остановить законодательное давление с помощью подачи поправок, вопросов, законопроектов».

Как сообщалось ранее, 22 марта сейм Латвии в окончательном, третьем чтении утвердил поправки к закону «Об образовании». Сегодня стало известно, что президент страны Раймондс Вейонис утвердил изменения в законодательство.

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