Суд на Урале разрешил сравнивать Ленина с Гитлером

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Екатеринбург, 2 апреля. Иск общественника в Екатеринбурге к священнику, сравнившего Владимира Ленина с Адольфом Гитлером, был отклонен Верх-Исетским районным судом города.

«Отказано в удовлетворении заявленных требований», — отметили в суде, передает РИА Новости.

Издание «МК-Урал» сообщает, что протоиерей Евгений Попиченко в эфире телеканала «Союз», отвечая на вопрос о переименовании городов и улиц, которые названы в честь советских деятелей, сравнил Владимира Ленина и Адольфа Гитлера. Сравнение не понравилось председателю правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы и других силовых структур Свердловской области «Защитники Отечества» Николаю Рябчевскому. Он отметил, что вся его сознательная жизнь прошла под благотворным влиянием политики и практики, заложенных руководителем Октябрьской революции. Истец также воспринял слова протоиерея как личное оскорбление.

Напомним, ранее лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков назвал палачами Иосифа Сталина и Владимира Ленина. По его словам, он также считает преступлением и позором тот факт, что их останки находятся на Красной площади.

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