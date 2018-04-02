Туристическая полиция будет работать в городах проведения ЧМ-2018 по футболу

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Москва, 2 апреля. Подразделения туристической полиции появятся в городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Соответствующее решение принял глава МВД РФ Владимир Колокольцев, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Соответствующее распоряжение уже подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. В Петербурге, Казани и Сочи будут созданы подразделения туристической полиции до 5 мая. В других городах, где пройдут матчи мундиаля, будут работать специализированные группы, куда войдут знающие иностранные языки сотрудники полиции.

Туристическая полиция будет патрулировать места массового пребывания иностранных болельщиков, оказывать им помощь в решении каких-либо вопросов, а также принимать заявления от иностранцев в случае совершения правонарушений, сообщает ТАСС.

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