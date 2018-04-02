Нападающий «Краснодара» Смолов удивился отставке Шалимова

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Краснодар, 2 апреля. Форвард футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Федор Смолов отреагировал на увольнение тренера команды Игоря Шалимова.

По словам футболиста, решение руководства клуба стало для него полной неожиданностью, сообщает Sport24.

«Честно говоря, для меня это стало полной неожиданностью», — удивился Смолов.

Футболист отметил, что по тренировочному процессу и работе в последние дни нельзя было предположить, что такое может случиться.

«В любом случае я благодарен Игорю Михайловичу за совместную работу, хочу пожелать ему удачи», — добавил игрок.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, наставник «Пахтакора» Шота Арвеладзе попал в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «быков».

Боссы «Краснодара» сегодня отправили в отставку Игоря Шалимова.

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